Il capo della Nato Stoltenberg: "Non vogliamo una guerra con la Russia"

"Non cerchiamo alcuna guerra con la Russia". È quello che ha ribadito il capo della Nato, Jens Stoltenberg, che, in un'intervista alla Welt am Sonntag, ha affermato di essere contrario alla no fly zone sull'Ucraina. "Questo significa che le forze russe dovrebbero essere attaccate, il che comporterebbe uno scontro diretto e si rischierebbe un'escalation incontrollabile", ha precisato per poi aggiungere: "La guerra va chiusa non ampliata".