Ucraina, raid russi a Leopoli: "È terrorismo"

Le truppe russe hanno lanciato numerosi attacchi aerei su un campo di addestramento militare fuori dalla città ucraina di Leopoli, vicino al confine con la Polonia. La Russia "ha lanciato un attacco aereo contro il Centro internazionale per il mantenimento della pace e la sicurezza", a circa 40 chilometri a nordovest di Leopoli, ha specificato sulla sua pagina Facebook il capo dell'amministrazione regionale Maxim Kozitsky, aggiungendo che sono stati lanciati otto missili . 35 è il numero provvisorio delle vittime dell'agguato. Sarebbero invece 57 i feriti.

"È terrorismo"

"Questo è un nuovo attacco terroristico sulla pace e la sicurezza vicina al confine con Ue e Nato". Ad affermarlo su Twitter il ministro della difesa ucraino Oleksii Reznikov, precisando che "lì lavorano istruttori stranieri". "Informazioni sulle vittime sono in corso di accertamento", ha aggiunto per poi lanciare un appello: "Serve agire per mettere fine a questo. Chiudete i cieli!".