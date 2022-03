Ilary Blasi, c'è un drone che la spia al circolo di Totti

Domenica al Totti Sporting Club per Ilary Blasi. La presentatrice ha postato alcune storie su Instagram che la ritraggono al centro sportivo mentre segue alcune partite di padel, nuova grande passione del Pupone. Per l'occasione la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha sfoggiato un vestito tartan, con cintura in vita. A un certo punto, come indicato da Ilary con un dito, è apparso in cielo un drone, proprio sopra la Blasi. Stava forse spiando la bella 40enne?