"Putin è malato e paranoico", la convinzione dei servizi segreti

Il presidente della Russia, Vladimir Putin , è malato , soffre di comportamenti erratici e di continui scatti d'ira, quasi certamente dovuti ai farmaci che prende per curarsi. Ne sono convinti gli agenti segreti occidentali che, in diversi rapporti redatti nelle ultime settimane, hanno evidenziato il precario stato di salute fisica e mentale del leader del Cremlino. Putin - secondo le agenzie di intelligence di Usa, Regno Unito, Canada e Australia, che citano fonti ben informate - sarebbe sottoposto a un trattamento a base di steroidi per combattere un tumore o comunque una patologia grave. Tutto parte, spiegano testate come il Guardian e il Daily Mail, dagli atteggiamenti sospettosi, eccessivi e paranoici del presidente russo, come l'enorme e innaturale distanza tra lui e i suoi interlocutori nel corso degli incontri con altri leader e persino con i suoi consiglieri e i collaboratori più fedeli.

Putin, ipotesi di malattia neurologica

Desta sospetto anche il pallore e il gonfiore del collo e del viso, aspetti che per l'intelligence occidentale sarebbero da ricondurre agli effetti collaterali legati a prolungate terapie per la lotta al cancro. Tra le altre ipotesi ci sono anche quelle secondo cui il presidente russo, 69 anni, sia vittima del morbo di Parkinson o soffra di una forma di demenza senile precoce. Una condizione fisica che influenzerebbe enormemente la salute psichica di Putin, spiegando in parte la decisione di mettersi contro il mondo intero invadendo l'Ucraina e rischiando di innescare una guerra mondiale. Gli 007 intanto rivelano come fonti del Cremlino o vicine al Cremlino raccontino di come negli ultimi anni le indicazioni del presidente siano cambiate di continuo, e come la forza di persuasione e la chiarezza dei suoi messaggi e delle sue direttive siano man mano scemate, così come più nebulosa sarebbe diventata la percezione che lo zar ha del mondo attorno a lui, di quando accade all'esterno delle mura del palazzo. Questo spiegherebbe anche gli errori di valutazione nell'avviare la campagna militare in Ucraina, con molte delle convinzioni del Cremlino dimostratesi sbagliate, a partire da quella che sarebbe stata la reazione ucraina e del mondo occidentale.