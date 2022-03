Il compleanno sexy di Antonella Fiordelisi: tanti auguri!

Buon compleanno Antonella Fiordelisi! L'ex spadista, oggi modella e influencer, ha compiuto 24 anni. Un traguardo che la sportiva ha voluto festeggiare a Milano, dove si è trasferita da qualche mese, con alcuni amici. Per l'occasione l'ex concorrente di Temptation Island ha sfoggiato un mini dress bianco che metteva in risalto le sue lunghe gambe e il suo generoso décolleté. "Come passa il tempo... oggi sono 24! - ha scritto su Instagram Antonella - Il mio primo compleanno a Milano, grazie ai miei fantastici amici presenti e grazie a voi che mi state tempestando di messaggi. Sento sempre il vostro caloroso affetto". A quanto pare la Fiordelisi è tornata single: al suo party non era presente alcun fidanzato.