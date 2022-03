Putin: dove si trova e quali sono le sue condizioni di salute

Dov’è Putin? È davvero malato come insinuato da qualcuno? Sul presidente russo continuano a circolare nuove teorie e indiscrezioni mentre non si placa il conflitto in Ucraina . Ufficialmente il leader russo vive nell’edificio presidenziale di Novo-Ogaryovo, a pochi chilometri dalla capitale. Ogni tanto poi si sposta a Sochi, nella residenza Bocharov Ruchej. Altre volte ancora vive e lavora nella magione Rus di Zavidovo, nella regione di Tver a un centinaio di chilometri da Mosca. A quanto pare con lo scoppio della guerra Putin sarebbe scappato in un bunker segreto in una località isolata. Forse nel vecchio rifugio di Stalin a Samara, costruito durante la Seconda guerra mondiale, oppure nel sito di nuova costruzione a Yamantau negli Urali, catena montuosa che si trova sopra il Kazakistan.

La malattia di Putin

Da qualche settimana si sussurra inoltre di una presunta malattia di Vladimir Putin. Secondo gli 007 occidentali il 69enne soffre di comportamenti sempre più erratici e di scatti d’ira continui, quasi certamente dovuti ai farmaci che assume per curarsi. Le agenzie di intelligence di Usa, Regno Unito, Canada e Australia, che citano fonti ben informate, sostengono che si sarebbe sottoposto a un trattamento a base di steroidi per combattere un tumore o comunque una patologia grave. A dare il via ai primi sospetti gli atteggiamenti eccessivi e paranoici di Putin, che si tiene sempre a debita distanza dagli altri interlocutori. In più non sono passati innoservati quel pallore e quel gonfiore del collo e del viso. Per qualcuno Putin soffrirebbe del morbo di Parkinson o di una forma di demenza senile precoce.