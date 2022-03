Il Financial Times dirama la bozza di un accordo tra i negoziatori russi e ucraini, in merito al conflitto in corso da tre settimane. Il piano di pace, diviso in 15 punti, includerebbe il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe se l'Ucraina dichiara la neutralità e accetta limiti alle forze armate, oltre alla rinuncia da parte di Kiev alla Nato e la promessa di non ospitare basi militari straniere o armi in cambio di protezione da alleati quali Stati Uniti, Gran Bretagna e Turchia.