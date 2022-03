Valentina Ferragni, incidente sugli sci: "Non posso più camminare"

Brutta caduta per Valentina Ferragni. La 29enne, sorella minore della più famosa Chiara, si è fatta male durante una vacanza sulla neve. L'influencer ha spiegato ai suoi follower che dovrà stare a riposo forzato per diverse settimane. "Vi ricordate - ha raccontato Valentina - Quando un mese fa sono caduta dagli sci e pensavo di non essermi fatta troppo male? Purtroppo il dolore nel coccige nelle settimane successive è stato sempre più forte e ad oggi non posso ancora tirare su cose pesanti, camminare per tanto tempo, correre, fare le scale ecc".