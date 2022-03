Ambasciatore cinese in Ucraina: "La Cina non attaccherà mai"

L'ambasciatore cinese in Ucraina , Fan Xianrong , ha avuto un incontro con il governatore della Regione di Leopoli, Maksym Kozytsky. Nel corso dell'incontro, secondo quanto riporta il Kyiv Independent, il diplomatico cinese ha assicurato che Pechino "non attaccherà mai l'Ucraina". Xianrong ha anche detto che la Cina potrebbe provvedere ad aiuti economici per il Paese. L'ambasciata cinese, dopo i bombardamenti di Kiev, ha spostato la propria sede a Leopoli.

La scelta della Cina

"La Cina non attaccherà mai l'Ucraina, la aiuteremo, in particolare nella direzione economica. Il nostro Paese importa merci da tutto il mondo per un valore di oltre tre trilioni di dollari in un anno. Siamo pronti ad aiutarvi nello sviluppo", ha fatto sapere l'ambasciatore cinese in Ucraina Fan Xianzhong per poi ribadire che la Cina rispetterà "la strada scelta dagli ucraini, perché è un diritto sovrano di ogni nazione".