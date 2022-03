Guerra in Ucraina: Twitter rimuove 50mila contenuti fake!

Twitter ha rimosso oltre 50mila post che diffondevano notizie false e imprecise sulla guerra in Ucraina. Lo ha sottolineato il social network sul suo blog ufficiale, tramite un aggiornamento sulle attività prese per rendere più sano il dibattito sul conflitto. La piattaforma ha rimosso un totale di 75mila account per "comportamento non autentico" e spam. Nella sua attività di ricerca Twitter ha ricondotto la diffusione di post virali ad un'ampia gamma di attori, che hanno cominciato a far circolare filmati di vecchi conflitti come se fossero nuovi, così come finte raccolte fondi a favore degli ucraini, in realtà indirizzati a conti di truffatori.