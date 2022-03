Per ovviare alle sanzioni imposte all’Occidente, la Russia inaugura un “nuovo” McDonald’s. La catena si chiamerà Zio Vanya, come uno dei drammi più famosi di Anton Checov. Prezzi ridotti e materie prime "russe al 100%”. I posti di lavoro verranno conservati. A lanciare la notizia è stata Nexta, agenzia di informazione ucraina. Il logo, che sarebbe già stato depositato, ricorda per forma e colori quello del colosso americano del fast food.