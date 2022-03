Ucraina: la grossa donazione di Steven Spielberg

Il regista americano Steven Spielberg e la moglie, Kate Capshaw, hanno donato 1 milione di dollari per aiuti umanitari ai rifugiati dall'Ucraina. A farlo sapere il magazine Variety. Spielberg ha origini ucraine. I suoi antenati emigrarono negli Stati Uniti da Odessa e Kamianets-Podilskyi. Nel 2006 l'artista ha visitato Kiev come produttore del documentario sull'Olocausto ucraino-americano "Name Your Name".