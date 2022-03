Albano ripudia Putin e ospita una famiglia ucraina a casa sua

Albano Carrisi dalla parte dell'Ucraina. Il cantante pugliese ha duramente condannato la guerra scatenata dalla Russia e ha ufficialmente ripudiato Putin , che più volte ha incontrato nella sua carriera. Il leader del Cremlino è sempre stato un fan di Albano e Romina e diverse volte Carrisi ha espresso parole di stima ed elogio nei confronti del politico. Dopo l'invasione russa a Kiev l'artista 79enne ha fatto retromarcia. E oggi ha deciso, in accordo con la compagna Loredana Lecciso, di accogliere una famiglia ucraina nella sua immensa tenuta a Cellino San Marco, in Puglia.

Profughi ucraini nella casa di Albano e Loredana Lecciso

Albano e Loredana Lecciso hanno dato ospitalità ad una donna ucraina con una bambina e un ragazzo di diciotto anni. “Non ci si può girare dall’altra parte quando l’umanità chiama”, ha dichiarato Carrisi, che ha anche cancellato tutte le tappe dei suoi concerti in Russia. “Tutte le famiglie di Cellino e provincia si sono mobilitate: chi ne ospita uno, chi due. Non so quanto tempo rimarranno, mi auguro che si trovino bene e che questa terra possa lenire le loro naturali sofferenze, spero – per quanto possibile – che trovino pace”, ha spiegato al Corriere della Sera.

Albano Carrisi: "Non sono amico di Vladimir Putin"

Su Putin Albano ha precisato: "Ho cantato per lui, mi è piaciuto in passato e ora non mi piace più, ma mi è dispiaciuto, in questi giorni, vedermi definito ‘amico di Putin’. Purtroppo non sono amico suo. Se fossi suo amico farei una bella passeggiata con lui nel Cremlino e gli direi: sediamoci 5 minuti davanti a una bella bottiglia di vino, o di vodka, o di acqua pura. Parliamone. Non è giusto aggredire una nazione, un Paese, una famiglia, è una cosa assurda. Ora devi fare i conti con la Storia”.