Teatro Mariupol in Ucraina: ci sono 1300 persone intrappolate

Ci sono ancora 1.300 persone nei sotterranei del teatro di Mariupol. Lo ha reso noto intervenendo in televisione il commissario per i diritti umani Lyudmyla Denisova, secondo quanto riporta la Bbc, assicurando che i soccorsi sono in corso e ricordando che ieri 130 persone sono state salvate dalle macerie. L'edificio è stato attaccato nei giorni scorsi dai russi. La città portuale si trova nella parte del Donbass che fino a poche settimane fa rientrava nel controllo di Kiev.