Putin veste made in Italy: allo stadio con una giacca da 12mila euro

Per il suo discorso alla nazione, pronunciato nel gremito stadio Lužniki di Mosca, Vladimir Putin ha scelto di indossare un capo italiano. La giacca blu sfoggiata dal leader del Cremlino sarebbe infatti prodotta dal brand extralusso Loro Piana, con sede in provincia di Vercelli. Il costo? Circa 1.445.000 rubli, ben 12mila euro. Molti utenti dal canale Telegram Tmt, più che del valore della giacca in sé, hanno messo in risalto la scelta del "nazionalista" Putin, che punta su un brand italiano mentre combatte l’Occidente. In passato Putin ha già indossato abiti prodotti dall’azienda piemontese. Come nel 2015, quando venne fotografato con una tuta da quasi 3mila euro a marchio Loro Piana.