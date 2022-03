Autista Atac si masturba alla guida: ora rischia il licenziamento

Un autista dell’Atac, la municipalizzata dei trasporti di Roma, rischia di essere licenziato dopo essere stato sorpreso alla guida a masturbarsi. L’uomo, mentre si provocava del piacere a bordo del mezzo urbano, ha erroneamente inviato il video in un gruppo Whatsapp di lavoro. Per lui è immediatamente scattata la sospensione e il congelamento dello stipendio. Il caso è al vaglio degli ispettori di Atac. L’uomo, come riporta La Repubblica, continuerebbe a difendersi: “Non sono io”. Le immagini, tuttavia, non lascerebbero spazio a troppi dubbi. L’episodio è avvenuto su un notturno. L’autista, come dimostra il video, guidava senza le mani al volante e senza prestare attenzione alla strada, rischiando di arrecare un grave danno a se stesso e ai passeggeri.