William e Kate cacciati da un villaggio del Belize: “Non li vogliamo”

Accoglienza tutt’altro che reale per William e Kate nel Belize. Il principe e la duchessa di Cambridge si sono visti costretti a cancellare un'importante visita in programma per l'inizio del loro tour caraibico. Il motivo? I residenti locali hanno espresso contrarietà nel riceverli. I reali avrebbero dovuto visitare una fattoria di cacao Akte 'il Ha, nel villaggio di Indian Creek ai piedi delle montagne Maya. Al loro arrivo sono stati accolti dalle proteste e ora è a rischio il viaggio anche in Giamaica e alle Bahamas in occasione del Giubileo di platino della Regina Elisabetta. Sebastian Shol, presidente del villaggio di Indian Creek, ha dichiarato al Daily Mail: “Non vogliamo che atterrino sulla nostra terra, questo è il messaggio che vogliamo mandare. Potrebbero atterrare ovunque, ma non sulla nostra terra".