ROMA - "Oggi la forza di Putin in Russia non è in pericolo, ha il sostegno della maggioranza della popolazione però se questo conflitto dovesse durare parecchio, Putin dovrebbe preoccuparsi non solo della sua posizione ma anche del futuro del suo Paese". Lo ha dichiarto Andrey Kortunov, direttore del Russian International Affairs Council, ospite a 'Mezz'ora in più' su Rai3.