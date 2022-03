Dramma in Cina: si schianta un aereo con 133 persone a bordo

Un aereo della China Eastern Airlines con a bordo 133 persone è precipitato nella regione montuosa dello Guangxi, nel sud del Paese. A farlo sapere l'emittente Cctv, che ha spiegato che i soccorritori hanno raggiunto il luogo dello schianto, ma che non si conosce ancora il bilancio delle vittime. L'aereo era partito da Kunming ed era diretto a Guangzhou. L'impatto ha causato un incendio sul fianco di una montagna. Il Boeing 737 bimotore a corridoio singolo è uno degli aerei più diffusi al mondo per voli di corto e medio raggio. Al momento non è chiaro quale sia il tipo di 737 coinvolto nell'incidente.