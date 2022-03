La Ue si prepara a eventuale attacco nucleare: “Aumentare contromisure mediche”

Il portavoce dell’Unione Europea, Stefan de Keersmaecker, è intervenuto sui rischi di un possibile conflitto nucleare, a seguito dell’invasione della Russia in Ucraina. ”La Commissione (europea) sta lavorando per garantire una maggiore preparazione nel settore delle minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari in generale - ha detto de Keersmaecker, nel corso del briefing quotidiano con la stampa -, e questo da prima della guerra in Ucraina. Nell'ambito di questa strategia di preparazione, l'autorità dell'Ue per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera) collabora già da tempo con la Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (Echo) per aumentare la disponibilità di contromisure mediche" a minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari.