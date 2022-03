Le trattative tra Russia e Ucraina sono in alto mare. Come dichiarato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ai media, non sono stati fatti "progressi significativi" nei colloqui tra Mosca e Kiev su un possibile accordo. Ad oggi, dunque, non ci sono le basi per un incontro al vertice tra i due presidenti Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.