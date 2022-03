Il terribile ricordo di Lorella Cuccarini: “Il tumore mi ha cambiata”

Nel 2002 a Lorella Cuccarini venne diagnosticato un tumore . All’ex ballerina, dopo un delicato intervento chirurgico, fu asportata la tiroide : un momento difficilissimo che la 56enne romana è riuscita a superare grazie alle cure, ma anche a un’alimentazione sana. “Ne sono uscita grazie a cure mirate", ha dichiarato a Il Corriere della Sera: "L’alimentazione ha contribuito, non poco, a rimettermi in sesto. Mi sono ritrovata con determinazione. E lo sguardo fisso sui valori che contano, come quello della convivialità che era lì, andava solo riguadagnata”.

Lorella: “Dieta iperproteica è pericolosa”

“Nel tempo ho seguito diversi regimi alimentari, a volte sbagliando. Ricordo in particolare l’iperproteica: all’epoca andava di moda. Tornassi indietro, la eviterei: può essere dannosa, soprattutto se a base di sola carne”, ha aggiunto la showgirl, che rimpiange alcune scelte del passato: "Il benessere è una questione di testa, non di taglia. Una dieta ben fatta non dovrebbe essere escludente, né punitiva, ma una abitudine a mangiare in maniera bilanciata a lungo".