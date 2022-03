Ucraina: un ex giocatore Lakers combatte per le strade di Kiev

Stanislav Medvedenko, ex giocatore di basket, ha deciso di restare in Ucraina per difendere il suo Paese natale dall'invasione russa. “Ovviamente mi è stata offerta l’opportunità di scappare all’estero ma non ho bisogno di andare da altre parti: in questa fase storica c’è bisogno di rimanere a Kiev, a dare supporto e tutto ciò che serve al popolo ucraino”, ha dichiarato in un’intervista a Sport Arena l'ex cestista, che ha giocato nei Lakers dal 2000 al 2006.

La scelta di Medvedenko “Abbiamo organizzato un rudimentale centro di difesa in cui tutti svolgono un ruolo diverso: chi si occupa di logistica, chi si prende cura dell’ordine pubblico per le strade. Io faccio le pattuglie, mentre mia moglie lavora in ufficio. È fondamentale supportare le forze dell’ordine: al momento, è paradossale dirlo, ma per strada la vita è tranquilla”, ha spiegato Medvedenko per poi aggiungere: "Sono in contatto costante con FIBA e NBA: dopo che avremo vinto questa guerra, lanceremo dei progetti per far ripartire lo sport e le infrastrutture in città”.