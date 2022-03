Ilary Blasi: "Crisi con Totti? Ecco perché è uscita la notizia"

Dopo Verissimo Ilary Blasi è tornata a parlare della presunta crisi con il marito Francesco Totti in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. “Ho letto e quelle cose lì sui giornali io le ho lette insieme a voi. Francamente non abbiamo capito io e Francesco perché sono state scritte - ha dichiarato la conduttrice dell'Isola dei Famosi - Anche in in 20 anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero notizie su crisi e cose del genere. Perché? Ma perché con Totti lo scoop è assicurato. Vuoi la ribalta? Totti è la risposta. Erano i primi giorni di guerra in Ucraina e i giornali parlavano di me e Francesco. Forse è stato un bel racconto, anzi no, è stato un brutto racconto. Ma che cosa hai? Che sai? Vivete con noi? Però vale tutto, vale la mia parola contro la tua”.