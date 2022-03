Fuga di gas e cloro a Londra: 80 persone intossicate

Paura a Londra per una presunta fuga di gas, alimentata da una reazione chimica legata al cloro. Circa 80 persone sono state soccorse per problemi respiratori. 29 di loro sono state ricoverate, i restanti presentano dei sintomi più lievi. L’incidente si è verificato nei pressi del London’s Queen Elizabeth Olympic Park, nel quartiere a est della capitale inglese. Scotland Yard ha aperto un’inchiesta contro ignoti, mentre le autorità sanitarie hanno consigliato ai residenti della zona di non uscire e tenere le finestre chiuse. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato del malfunzionamento di un impianto.