Fedez in ospedale: "È stato operato all'addome, presto a casa"

Fedez si è sottoposto ad un intervento chirurgico all'addome presso il San Raffaele di Milano. La moglie Chiara Ferragni ha annunciato sui social network che il cantante tornerà presto a casa. "I prossimi giorni saranno fondamentali per definire con precisione il quadro clinico", fa sapere il Corriere della Sera. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Federico Lucia - questo il vero nome dell'artista - sarebbe in attesa dell’esito di alcuni esami che tracceranno il percorso da seguire e le cure alle quali si dovrà sottoporre nel corso delle prossime settimane.

La malattia di Fedez

L'operazione all'addome è riuscita perfettamente e la malattia di Fedez è stata affrontata con grande tempismo. Il conduttore di LOL non ha voluto svelare, almeno per il momento, il nome della sua patologia. In questi giorni complicati il 32enne può contare sull'appoggio e il sostegno della moglie Chiara Ferragni e dei figli Leone e Vittoria, che di recente hanno compiuto rispettivamente 4 e 1 anni.