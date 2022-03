Ucraina: il cantante e youtuber Fabio Rovazzi in missione in Moldavia

Partirà il 26 marzo una missione dell'Unicef Italia in Moldavia con il Direttore generale Paolo Rozera e il testimonial Fabio Rovazzi, che incontreranno i bambini e le famiglie dell'Ucraina in fuga dal paese. Sono oltre 370. 000 - dice Unicef - finora i rifugiati dall'Ucraina nella Repubblica di Moldavia, in maggioranza donne e bambini. Il team visiterà alcuni progetti che l'Unicef sta realizzando - anche grazie alla generosità dei donatori italiani - a sostegno dei bambini e delle famiglie. Tra questi i Blue Dots, spazi sicuri per donne e bambini istituiti ai valichi di frontiera e nei centri di accoglienza e transito dove vengono fornite informazioni, supporto psicosociale e protezione.