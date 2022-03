Sean Penn è in Polonia: “Qui per aiutare i profughi ucraini”

Sean Penn si trova in Polonia per aiutare le persone che scappano dalla guerra. La scorsa settimana, il Premio Oscar aveva rivelato su Instagram di aver lasciato la sua auto in Ucraina - dove si era recato per girare un documentario -, e di essere arrivato al confine polacco a piedi con i suoi collaboratori. Nelle scorse ore Penn ha stretto un accordo con il sindaco di Cracovia Jacek Majchrowski per fornire assistenza ai rifugiati tramite la sua fondazione CORE. “Ovviamente intendiamo rimanere”, ha detto l’attore in conferenza stampa a Cracovia. "Questo è uno dei momenti più dolorosi per la maggior parte delle nostre vite e per il mondo, che sta per vivere un’enorme crisi".