Covid, svolta sulla quarta dose: "Per ora non è necessaria"

La quarta dose spetta per ora solamente agli immunodepressi. Ad esprimersi è stato il Comitato tecnico scientifico dell’Aifa, secondo cui al momento non ci sono le condizioni per un ulteriore richiamo del vaccino anti Covid per i soggetti over 70. Il Cts ha risposto a un quesito sulla possibile estensione della quarta dose posto dal Ministero della Salute. Molti Paesi infatti stanno già somministrando il quarto vaccino anche agli anziani e non solo agli immunodepressi. Aifa ha risposto di aver bisogno di più dati e che quelli disponibili al momento non sono sufficienti. L'invito - per chi ancora non l'avesse fatta - è quello di sottoporsi alla terza dose.