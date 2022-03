Ebola, paura nel Regno Unito: ricoverata una donna

Il Regno Unito trema a causa dell’Ebola. La malattia è stata diagnosticata a una donna, di rientro dall’Asia, come rivelato dall’Agenzia per la sicurezza sanitaria nazionale. La paziente è stata ricoverata al Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, ora si trova invece al Royal Free Hospital di Londra, come riferisce il The Sun. Si tratta di una malattia trasmessa delle zecche Hyalomma, che non si trovano nel Regno Unito. Le autorità sanitarie sono ora al lavoro per effettuare il tracciamento.