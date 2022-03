Putin difende l’autrice di Harry Potter: “L’Occidente vuole cancellarla"

Nel suo ultimo discorso pubblico, Vladimir Putin ha tirato in ballo l’autrice di Harry Potter JK Rowling . La scrittrice britannica, da oltre un anno, è nell’occhio del ciclone per alcune posizioni ritenute transfobiche dalla comunità LGBTQ. Il leader russo ha difeso la Rowling, attaccando al contempo la cultura occidentale che vorrebbe “ cancellarla ”, così come starebbe avvenendo con la Russia.

Putin e JK: “Vogliono cancellarci”

Nel suo discorso in tv, Putin ha dichiarato che l’Occidente vorrebbe “cancellare cinicamente la verità”, avendo di recente “cancellato JK Rowling, l'autrice per bambini i cui libri sono pubblicati in tutto il mondo, proprio perché non soddisfaceva le richieste dei diritti di genere. Ora stanno cercando di cancellare il nostro Paese. Sto parlando della progressiva discriminazione di tutto ciò che ha a che fare con la Russia”.