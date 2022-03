Marito tradito ricatta l'amante della moglie: arrestato!

Dopo aver scoperto che la moglie lo tradiva con una persona facoltosa nonché amico di famiglia un uomo di Boville Ernica ha deciso di ricattare il suo rivale in amore per evitare uno scandalo in città. L'operaio edile non si è accontentato della prima tranche di denaro ottenuta, ben ventimila euro, e ha avanzato altre richieste estorsive all'amante della moglie, che si è così rivolto alle forze dell'ordine dopo settimane di pressioni e minacce.