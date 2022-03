Soldati russi in ritirata: “Stanno lasciando trappole esplosive in documenti e giocattoli”

Le milizie russe in ritirata di fronte ai contrattacchi dei soldati ucraini stanno lasciando documenti e caricatori di fucili con trappole esplosive. A riportare la notizia è il quotidiano The Independent, citando un tweet del blogger ed ex militare finlandese Petri Mäkelä. Le informazioni non possono essere confermate immediatamente e al momento nessuno da parte dell’esercito russo ha commentato. Mäkelä ha scritto nel suo tweet che le "truppe russe stanno lasciando documenti e caricatori di fucili con trappole esplosive nelle aree che sono state costrette ad abbandonare in Ucraina. Ci sono state anche segnalazioni di giocattoli con trappole esplosive per uccidere e mutilare i bambini, ma non sono ancora stato in grado di confermarlo".