Oscar, il colpo di Hamaguchi

ROMA - All'Oscar puntava e la statuetta d'oro ha conquistato. Drive my car ha ottenuto il premio come il miglior film internazionale. Il film del regista giapponese Ryusuke Hamaguchi, giunto in finale con ben quattro candidature, compresa quella nella categoria principale del Best Motion Picture of the Year, alla fine ha portato a casa un Oscar pesante. Nulla da fare per Paolo Sorrentino. Niente bis per il regista partenopeo dopo l'exploit con "La Grande Bellezza” nel 2014. Stavolta Diego Armando Maradona non è riuscito ad andare in gol. «È stata la mano di Dio», dove aleggia lo spirito di Diego, nonostante sia un ottimo film biografico con record di visioni su Netflix e il Leone d’argento conquistato a Venezia, non è riuscito a superare l'opera di Ryusuke Hamaguchi, decisamente di grande spessore, un adattamento cinematografico dell'omonimo racconto dello scrittore Haruki Murakami costruito su tre livelli e con una durata di circa tre ore. Per alcuni è un capolavoro, per altri la liberazione da un incubo cinematografico. Nella foto in alto, Ryusuke Hamaguchi con l'Oscar.