"Se volessi, in due giorni potrei portare le truppe russe non solo a Kiev ma anche a Riga, Vilnius, Tallinn, Varsavia e Bucarest": questa la frase che Vladimir Putin avrebbe pronunciato nel 2014. A farlo sapere Petro Poroshenko, ex Presidente dell'Ucraina che oggi è alla guida di un battaglione. Il predecessore di Zelensky dal 2014 al 2019 sta combattendo contro gli invasori russi. "Non fare troppo affidamento sull'Unione europea", avrebbe inoltre dichiarato all'epoca il leader del Cremlino.