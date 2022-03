Antonella Fiordelisi e la storia con un campione: "Durata 6 mesi"

Antonella Fiordelisi ha svelato tre segreti della sua vita privata su Instagram. Tra questi una liaison mai confidata fino ad oggi. "Mi sono sentita per sei mesi tutti i giorni con un campione senza mai vederci", ha ammesso la 24enne senza fare però il nome del fortunato. In passato la Fiordelisi è stata corteggiata da Gonzalo Higuain e ha avuto un breve flirt con Ignazio Moser. Antonella ha poi rivelato: "Non sono figlia unica. Circa tre anni fa andai a Roma a fare un provino da un noto regista per un film ma fui scartata per la mia troppa serietà".