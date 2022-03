Belen, confessione shock di Antonino: "Ho una grave malattia"

La malattia di Antonino Spinalbese

Dopo una giornata a tenere in braccio la figlia, Antonino sente un forte dolore alla parte alta dell’intestino. I giorni passano ma il dolore no, che diventa lacerante: “Vado in ospedale e mi ricoverano all’istante, partono gli accertamenti e poi arriva il responso: ho una grave malattia autoimmune, un problema con cui forse dovrò convivere per il resto della mia vita”. L'ex di Belen ha aggiunto: "Uscito dall’ospedale non ero più Antonino. La bilancia conferma la sentenza: avevo perso 13 chili. E non era l’unica cosa che avevo perso, lì in mezzo c’era anche una delle cose più importanti per me: il mio aspetto fisico, la mia forma fisica. ‘Mente sana in corpore sano’. Per me il fisico è sempre stato il mezzo per star bene con me stesso, anche a livello mentale”.