Arriva il primo hotel nello Spazio: c’è la data di inaugurazione

Pronti per un’esperienza fuori dal mondo ? La notizia arriva direttamente dalla Gateway Foundation che annuncia l’apertura del primo hotel nello Spazio . L’inaugurazione è prevista per il 2027 . Quando è iniziata la programmazione, il progetto era stato denominato Von Braun Station . Sarà composto da 24 moduli collegati da dei vani ascensore, i quali formeranno una ruota che simulerà la gravità verso i bordi. L’architetto della Gateway Foundation, Tim Alatorre, ha spiegato alla CNN: "Si potranno svolgere una serie di attività ricreative e di giochi che non si possono fare sulla Terra".

“Come un viaggio a Disneyland”

Alatorre ha aggiunto: "A causa dell'assenza di gravità e della gravità ridotta, si potrà saltare più in alto, sollevare oggetti e correre in modi che non sono possibili sulla Terra”. Per l'ex pilota della compagnia, John Blincow, siamo alle porte di un turismo spaziale di massa. "Stiamo cercando di far capire al pubblico che questa è l’età d'oro dei viaggi nello spazio. È dietro l'angolo. Sta arrivando. Sta arrivando velocemente”. Non è chiaro quanto costerà soggiornare nell’hotel “spaziale”. Non sarà di certo economico, sebbene la Gateway Foundation vorrebbe rendere l’esperienza simile a un "viaggio a Disneyland".