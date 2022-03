Nasce RoboBurger, il robot fast food: 6 minuti e arriva il panino

All’interno di un distributore in un centro commerciale del New Jersey è stato installato RoboBurger: un robot in grado di preparare degli hamburger in appena 6 minuti. "Il robot utilizza un processo di cottura in cinque fasi simile a quello che usano gli chef nei ristoranti con servizio rapido”, si legge nel comunicato stampa. “Il robo-chef griglia la carne, tosta il panino, dispensa i condimenti selezionati, assembla l'hamburger e lo consegna bollente in circa sei minuti, per soli 6,99 dollari”.