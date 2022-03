Burioni : "Covid? Il vaccino è molto sicuro"

Il professor Roberto Burioni è stato ospite di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, dove ha parlato del libro “La formidabile impresa” uscito ieri per Rizzoli.



Questi alcuni passaggi del suo intervento:



“Il libro che ho scritto parla molto poco di covid, parla del miracolo che ha fatto la scienza. Il vaccino è molto sicuro, è molto efficace e noi come comunità scientifica, come genere umano siamo riusciti a produrre in un tempo inimmaginabile”. “Questa brutta storia ha aperto un nuovo capitolo della medicina, c'è la possibilità di nuovi vaccini di nuove cure e si aprono prospettive rivoluzionarie per i tumori. Il fatto di poter fare un vaccino in 60 giorni apre la possibilità di fare un vaccino personalizzato per ogni paziente, il che è qualcosa che fino a 5 anni fa era fantascienza e invece è realtà. Chissà che tra qualche anno non ci si ricordi di questo periodo terribile perché ha portato delle cure nuove”.