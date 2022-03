Elodie sbotta sulla pornostar uccisa: “È anche lei una vittima del lavoro”

Elodie affida a un lungo messaggio Instagram il suo pensiero su Carol Maltesi. La pornostar è stata uccisa e fatta a pezzi da un uomo, Davide Fontana, che per mesi ha tenuto il suo corpo nascosto nel suo appartamento milanese, continuando la sua vita normale. “Tutti i giornali parlano di Carol Maltesi come della pornostar uccisa, e poi aggiungono: si era iscritta a OnlyFans per necessità. A causa del Covid, aveva un figlio, voleva lasciare il porno. Quasi per assolverla. Quasi che fosse lei l’imputata e non un uomo che l’ha uccisa e fatta a pezzi. Quasi che la causa di quell’uccisione tanto brutale fosse il lavoro che faceva, e non la violenza patriarcale che diventa cieca e si acuisce quando paga”, ha scritto Elodie.