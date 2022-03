Torino, gli Eugenio in Via di Gioia rivendicano la scritta in Piazza San Carlo

Piazza San Carlo , uno dei luoghi più famosi di Torino , questa mattina si è risvegliata con un'enorme scritta, " Ti Amo Ancora ". Grazie alle riprese aeree, si è potuta trovare una scritta più piccola, " Terra ", che fa intendere che il messaggio sia rivolto proprio al nostro pianeta. Per quanto riguarda il mittente di questo messaggio, il popolo di Internet si è scatenato: c'è chi ha pensato a un atto vandalico, chi a un innamorato che ha voluto esprimere i suoi sentimenti e c'è anche chi ha pensato a una "battaglia" di marketing . Ma in realtà gli ideatori sono i ragazzi degli Eugenio in via di Gioia , noto gruppo musicale torinese molto attivo nei campi riguardanti ecologia e ambientalismo .

La band ha postato un messaggio su Instagram

Questo il messaggio della band su Instagram: "Qualcuno ha urlato allo scandalo contro la città. Qualcuno non vedeva l'ora di puntare il dito contro i soliti vandali. Qualcuno ha ipotizzato che fosse un'operazione di marketing di un grosso marchio. Non è niente di tutto questo. È la dichiarazione d'amore di oltre 150 persone che questa notte hanno condiviso 6 ore di partecipazione collettiva, di presidio artistico, di vita vera in una delle piazze più belle di Torino per fare esplodere il proprio sentimento d'amore. Con gessetti da scuola elementare. Scotch di carta e un metro da sartoria. Ti amo ancora. Una dichiarazione d'amore sincera. Una presa di coscienza proattiva verso una Terra che va curata. Verso un mondo economico, sociale e ambientale che va rivoluzionato. La pioggia, domani, laverà la scritta in pochi minuti. L’aria irrespirabile della nostra città, il consumo disastroso del nostro pianeta, l’inconsistente progetto di futuro per le nuove generazioni resteranno lì, sotto gli occhi di tutti, come da sempre, invisibili. Tutto questo non è più possibile. Siamo stati noi a gridare: ti amo ancora”.