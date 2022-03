"Cooperazione tra Cina e Russia non ha limiti”

La Cina si impegna a svolgere la sua parte nei negoziati fra Russia e Ucraina. I rapporti tra le due potenze non sono a rischio. Anzi: da Pechino fanno sapere che la cooperazione con Mosca non ha limiti. "Dall'inizio dell'anno, le relazioni fra Russia e Cina hanno resistito a nuovi test, con i cambiamenti della situazione internazionale, hanno mantenuto la giusta direzione e dimostrato uno sviluppo solido", ha affermato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi.

Russia-Cina: “Desiderio è sviluppare forti relazioni bilaterali”

"Il desiderio delle due parti di sviluppare le relazioni bilaterali si è fatto ancora più deciso, così come la fiducia per promuovere cooperazione in diverse direzioni a cui la Cina attribuisce grande importanza", ha sottolineato il ministro cinese, citato dall'agenzia russa Tass. "Continueremo a svolgere un ruolo costruttivo e a fornire assistenza per la normalizzazione della situazione in Ucraina”, ha aggiunto. ”Intendiamo interagire con ognuna delle parti interessate per concludere a breve il conflitto armato fra Russia e Ucraina”.

Lavrov: “Con la Cina per un nuovo ordine mondiale”

La Russia è interessata allo sviluppo sostenibile e coerente delle relazioni con la Cina, ha spiegato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov a margine dell'incontro con il suo omologo cinese Wang Yi. "Stiamo attraversando una fase molto seria nella storia delle relazioni internazionali. Sono convinto che a seguito di questa fase la situazione internazionale diventerà notevolmente più chiara e ci muoveremo insieme a voi, insieme ad altre persone nostri simili verso un ordine mondiale multipolare, giusto e democratico”.