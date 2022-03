Ed Sheeran e Camila Cabello: raccolta maxi somma per l'Ucraina

Si è svolto a Birmingham , ieri 29 marzo, il Concert For Ukraine , il grande evento dedicato alla raccolta fondi per l’Ucraina. Sul palco si sono alternate grandi star della musica internazionale tra cui Snow Patrol, Emeli Sande, Becky Hill, ma soprattutto Ed Sheeran e Camila Cabello . Grazie allo show della Resort World Arena sono state raccolte 12 milioni di sterline, l’equivalente di 15 milioni di euro . Ed e Camila si sono esibiti in vari pezzi, tra cui Bam Bam , il nuovo singolo della popstar.

Ed Sheeran e Camila Cabello: l’emozionante esibizione

Emozioni alle stelle durante l’esecuzione di alcuni brani del cantautore britannico come Perfect e Bad Habits. Spazio anche a una cover di Fix You dei Coldplay, intonata dalla Cabello. “Tutti abbiamo la responsabilità di aiutare il popolo ucraino e non possiamo restare fermi. Preghiamo tutti stasera per la pace e la sicurezza del popolo ucraino. Grazie mille per aver fatto parte di questa importantissima raccolta fondi e per favore donate tutto ciò che potete”, ha detto l’ex star delle Fifth Harmony. Il ricavato verrà interamente devoluto a Disasters Emergency Committee.