Flavio Briatore operato: "Mi aspetta un periodo di immobilità"

Flavio Briatore è stato operato al tendine d’Achille, nello specifico si è sottoposto a un intervento di tenorrafia a Milano. L’annuncio è arrivato via social, con tanto di rassicurazioni e foto in cui mostra la gamba ingessata. Briatore ha usato Instagram per informare tutti dell’accaduto e per dire pubblicamente che dovrà prendersi una pausa forzata. La foto in cui mostra il tutore è la dimostrazione che la riabilitazione sarà lunga e costringerà l’imprenditore a stare lontano da determinati impegni.