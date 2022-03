Covid in Italia, addio Green Pass e mascherine: cosa cambia dal 1 aprile

Dopo oltre due anni termina in Italia, il 1 aprile, lo stato di emergenza per il Covid-19 proclamato dal governo Conte il 31 gennaio e più volte prorogato. Addio a una serie di obblighi legati al Green Pass e all'uso delle mascherine. Addio al sistema a colori delle Regioni, al Comitato tecnico scientifico e alla struttura del Commissario straordinario Francesco Figliuolo. Al suo posto un'unità per il completamento della campagna vaccinale e l'adozione di altre misure antivirus, guidata dal maggior generale dell'Esercito Tommaso Petroni.

Di seguito tutte le novità:

Dove non servirà più il Green Pass dal 1 aprile

Dal 1 aprile il Green Pass non serve più per entrare in negozi, uffici pubblici, banche e poste, alberghi e b&b, per andare dal parrucchiere e dal tabaccaio, per praticare sport outdoor né per sedersi ai tavoli all'aperto di bar e ristoranti. La certificazione verde è necessaria solo fino al 30 aprile per consumare al banco e nelle sale interne e per assistere a eventi e gare all'aperto. L'obbligo di pass decade su bus e metro, dove però si deve continuare a indossare la mascherina Ffp2. Su aerei, navi, traghetti e treni non regionali, invece, fino al 30 aprile serve il pass base.

Dove servirà ancora il Green Pass rafforzato

Fino a fine aprile resta l'obbligo di Green Pass rafforzato, quello ottenibile solo con il vaccino o la guarigione dal Covid, per prendere parte a banchetti di nozze e feste di compleanno, così come per andare in cinema, teatri, piscine, palestre, centri benessere e discoteche (dove torna la capienza al 100%), partecipare a convegni e congressi, assistere a concerti ed eventi sportivi al chiuso.