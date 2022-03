Quali sono le razze di cani con occhi di colore diverso

Non è raro incontrare cani con occhi di colore diverso. L'eterocromia è una particolarità genetica comune pure nei gatti, nei cavalli e persino negli esseri umani . A seconda del colore e del numero di melanociti nell'iride (cellule protettive per la melanina), si può vedere un colore o un altro. In generale, esistono due tipi di eterocromia: quella completa, in cui si osserva un occhio di ogni colore, e quella parziale, in cui si vedono diverse sfumature in un'unica iride. Questa condizione può essere congenita o acquisita, ovvero conseguenza di traumi o malattie. Tale unicità non altera in alcun modo la visione del cane.