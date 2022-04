Wanda Nara non perdona: l'ultimo messaggio contro China Suarez

Wanda Nara ha perdonato Mauro Icardi e salvato il suo matrimonio ma a quanto pare proverà sempre astio e rancore nei confronti di China Suarez. L'ultimo messaggio dell'imprenditrice e agente sembra proprio rivolto all'attrice e cantante. "Ogni donna può essere brava, ma non tutte sono brave donne", ha scritto la Nara su Instagram a corredo di una foto che la vede allo specchio, con il generoso décolleté in bella vista. "Team Wanda Forever", ha risposto un follower. Mentre qualcun altro ha commentato: "Wanda sei la numero uno, potranno copiarti ma non saranno mai te". Nessuna replica da parte di China, che dopo il flirt con Icardi ha iniziato una relazione con un affascinante manager spagnolo.