"Putin ha un cancro alla tiroide": arriva la reazione del Cremlino

Il Cremlino rompe il silenzio: "Fake news"

Il medico in questione, secondo Proekt, è Yevgeny Selivanov, autore di una tesi dal titolo 'Peculiarities of diagnosis and surgical treatment of elderly and senile patients with thyroid cancer'. In quattro anni si sarebbe recato da Putin a Sochi 35 volte e sarebbe stato con il politico per 166 giorni. La notizia del cancro alla tiroide ha ben presto fatto il giro del mondo. Non è tardata ad arrivare la replica del Cremlino: il portavoce Dmytry Peskov ha bollato la notizia come fake news.