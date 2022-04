Ucraina, "crimini di guerra a Bucha": Human Rights Watch chiede di indagare

Chiesta un'indagine in Ucraina

Human Rights Watch ha dunque chiesto un'indagine per crimini di guerra per quanto accaduto in Ucraina documentando, in un nuovo report, casi di stupri, uccisioni, esecuzioni sommarie e altre atrocità sia a Bucha che altrove. "Crudeltà folle e deliberata e violenze contro i civili ucraini da parte delle forze russe", ha scritto lo European Media Director di Hrw, Andrew Stroehlein. L'organizzazione ha intervistato in tutto 10 persone, inclusi testimoni, vittime e residenti locali dei territori occupati dalla Russia, di persona o per telefono. Alcune persone hanno chiesto di essere identificate solo con il loro nome o con pseudonimi per la loro protezione.